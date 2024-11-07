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أحمد بن محمد يعزي في وفاة موزة السويدي وعبدالرحيم أبو الشوارب

أحمد بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

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قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى موزة بنت خليفة بن يعروف السويدي، والدة كل من حمد وأحمد وسيف وعبدالرحمن خميس المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالرحيم عبيد أبو الشوارب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

أحمد بن محمد
دبي
أحمد بن محمد بن راشد
الإمارات
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