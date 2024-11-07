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أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الخزرجي والقرشي

أحمد بن محمد خلال حضوره أفراح الخزرجي والقرشي (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:34

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد رفيع الخزرجي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة عمر أحمد القرشي، في مجلس الخوانيج بدبي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد رفيع الخزرجي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة عمر أحمد القرشي، في مجلس الخوانيج بدبي.
وهنّأ سموه العريسين وعائلتيهما بهذه المناسبة، مُتمنّياً لهما حياةً أسرية سعيدة.

أحمد بن محمد
دبي
أحمد بن محمد بن راشد
الإمارات
منصور بن محمد
منصور بن محمد بن راشد
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