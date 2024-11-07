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علوم الدار

«صندوق الوطن» يُكرِّم الفائزين في مسابقة المشاريع الإبداعية لطلاب الجامعات

ياسر القرقاوي في صورة جماعية مع الفائزين (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:32

عجمان (الاتحاد)

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نظم صندوق الوطن التصفيات النهائية لمسابقة «المشاريع الطلابية» في مركز عجمان للشباب، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في إطار التزام الصندوق بدعم الشباب الإماراتي وتعزيز روح ريادة الأعمال لديهم، وشارك في الأدوار النهائية للمسابقة حوالي 50 طالباً يمثلون 24 فريقاً من مختلف الجامعات في الإمارات، حيث استعرض المشاركون ابتكاراتهم في 4 مجالات رئيسة، هي الهوية الوطنية، الاستدامة، التعليم الرقمي، والرعاية الصحية، أمام لجان تحكيم متخصصة لاختيار أصحاب المراكز الأولى، بمشاركة فرق من جامعات الدولة كافة.
وأشار ياسر القرقاوي مدير صندوق الوطن إلى أن هذه المسابقة تحظى برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وبدعم وتشجيع من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مؤكداً أنه تم تخصيص جوائز بقيمة 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و15,000 درهم للمركز الثالث في كل فئة، مما يتيح للفائزين فرصة لتطوير أفكارهم من خلال حاضنات جامعية. تمت عملية التحكيم عبر لجنة ضمت ثمانية خبراء من صندوق الوطن ومؤسسات بارزة مثل كليات التقنية العليا، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والمنطقة الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومعهد SEE، مما يعكس التزام صندوق الوطن بتعزيز بيئة الابتكار التي يقودها الشباب في الإمارات.

الهوية الوطنية
المركز الأول – مشروع دليل سياحي افتراضي متعدد اللغات يوفر تجربة سياحية مخصصة في أبوظبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، من جامعة خليفة، والفريق: عبد الله سالم ذيبان، سيف ناصر النعيمي، والجائزة: 30,000 درهم، أما المركز الثاني: Itifaq اتفاق – منصة ذكاء اصطناعي تدعم المساعدين القانونيين في مهام البحث وتوليد الوثائق باللغة العربية، من الجامعة الكندية في دبي، الفريق: مريم يوسف الأنصاري، سعيد جاسم الحمادي، والجائزة: 20,000 درهم، والمركز الثالث: Wahab – تطبيق للهدايا الجماعية يمكّن المستخدمين من تقسيم تكاليف الهدايا، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والفريق: رنيم قويدر، ريم مطر النعيمي، والجائزة: 15,000 درهم 

الرعاية الصحية
المركز الأول: Nutrigenics Care – منصة ذكاء اصطناعي لمتابعة الوجبات الشخصية وتفاعل المرضى مع اختصاصيي التغذية
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الفريق: وئام حمد الغلابي، عمكر تاوكر، الجائزة: 30,000 درهم 
المركز الثاني: SPOE – جهاز قابل للارتداء للكشف عن العقبات وتنبيه ذوي الإعاقة البصرية، من كليات التقنية العليا – دبي، الفريق: عبد الله مطر علي الجائزة: 20,000 درهم، والمركز الثالث: MediBox – تطبيق إلكتروني لتوصيل وإدارة الأجهزة الصحية للأمراض المزمنة، من كليات التقنية العليا – أبوظبي، والفريق: بشرى علي الوهيبي، شمسة سليمان العيبري، والجائزة: 15,000 درهم.

تكنولوجيا التعليم (EdTech)
المركز الأول: EduARKids – دروس تفاعلية للأطفال في الرياضيات والعلوم باستخدام محتوى ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز من كليات التقنية العليا – أبوظبي، الفريق: فاطمة محمد الظاهري، محمد أحمد الهنيدي، شوق ميرزا عبد النبي، والجائزة: 30,000 درهم 
والمركز الثاني: Elim – منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمشاركة الدورات وتحقيق المكافآت من جامعة خليفة، والفريق: سليمان زروب الجائزة: 20,000 درهم، والمركز الثالث: LingoBloom – تطبيق يقدم دروساً متعددة اللغات وتجارب تعليمية ثقافية من جامعة أبوظبي، والفريق: عبد الله عصام الحسني، إليزي خندقارالجائزة: 15,000 درهم.

الاستدامة
المركز الأول: NatureCure – عبوات قابلة للتحلل مصنوعة من مخلفات التمر وبذورها بخصائص مضادة للميكروبات، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والفريق: فاطمة البدواوي، أحمد رباني، والجائزة: 30,000 درهم، والمركز الثاني: Carbon2Capital – خدمة ذكية لتتبع الانبعاثات وتقديم تعويضات للمشاريع الخضراء من الجامعة: جامعة زايد، والفريق: مريم عيسى السويدي، شانزيلا أحمد، والجائزة: 20,000 درهم، والمركز الثالث: Rabdan Developer – لعبة تعليمية تفاعلية تبسط مفاهيم الاستدامة للأطفال، من كليات التقنية العليا – أبوظبي، والفريق: محمد عمر التميمي، زايد معتوق الحسني، محمد عبد الله الجعيدي، أحمد خميس الظاهري الجائزة: 15,000 درهم،

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