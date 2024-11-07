الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية للشباب» تنظم «المناظرات الجامعية» بمشاركة 14 جامعة في الإمارات

سلطان النيادي يتوّج فريق جامعة الشارقة ببطولة المناظرات الجامعية (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة
طحنون بن زايد: الابتكار ركن أساسي لمستقبل أكثر ازدهاراً

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب «بطولة المناظرات الجامعية» بمشاركة 14 جامعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنافست الفرق المكونة من 56 شاباً وشابة من طلبة الجامعات في مواجهة فكرية، لتعزيز المعرفة، وتقارب الأفكار والرؤى في إطار بنود الحوار.
وشهدت البطولة تفاعلاً شبابياً واسعاً بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حيث تمحورت المنافسات حول موضوعين أساسيين هما «الديون الاستهلاكية تعزز القوة الشرائية» بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، بينما المحور الآخر بعنوان «الإعلام الرقمي والهوية الوطنية».
أشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، بأهمية البطولة في ترسيخ مهارات التفكير التحليلي والموضوعي لدى الشباب ومن ثم ترجمتها خلال المناظرات إلى حجج منطقية مبنية على بيانات وحقائق وبحوث تتجنب التحيزات الشخصية.
وأشار معاليه إلى أن تنمية هذه المهارات لا تقل أهمية عن تحصيل المعرفة في المجالات العلمية والتخصصية، لافتاً إلى أن اكتساب القدرة على إدارة الحوار العقلاني، والتفكير المقارن، والتواصل الفعّال والإيجابي مع أصحاب الرأي المخالف تمثل جميعها جزءاً أساسياً من عملية التعلم، كونها سمات أساسية يمتلكها القادة والمبتكرون والمتميزون في مجالات تخصصهم.
من جهته، قال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مساعيها الرامية إلى تعزيز إشراك الشباب في المجالات كافة، من خلال توفير بيئة تتيح لهم إمكانية تقديم آرائهم بشجاعة، مستندين بذلك إلى معطيات وحجج علمية مُثبتة، ما سيقودهم إلى محور الحقيقة التي تتوافق مع التطلعات الوطنية في إطار مسيرة التنمية الشاملة، وهذا ما تجسده بطولة المناظرات الجامعية التي مثلت الخطى الثابتة نحو بناء جيل قادر على الحوار، والمساهمة الإيجابية في صنع القرار».
وتوّج معالي النيادي فريق جامعة الشارقة الفائز ببطولة المناظرات الجامعية، وسط أجواء مفعمة بالحماس والفخر في الحفل الختامي.

الإمارات
المؤسسة الاتحادية للشباب
عبدالرحمن العور
سلطان النيادي
جامعات الإمارات
آخر الأخبار
ترامب خلال مخاطبة أنصاره في فلوريدا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
8 نوفمبر 2024
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
8 نوفمبر 2024
جو بايدن وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
8 نوفمبر 2024
شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
8 نوفمبر 2024
دمار جراء غارة إسرائيلية على بعلبك
الأخبار العالمية
100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف
8 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©