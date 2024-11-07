«الاتحادية للشباب» تنظم «المناظرات الجامعية» بمشاركة 14 جامعة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب «بطولة المناظرات الجامعية» بمشاركة 14 جامعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنافست الفرق المكونة من 56 شاباً وشابة من طلبة الجامعات في مواجهة فكرية، لتعزيز المعرفة، وتقارب الأفكار والرؤى في إطار بنود الحوار.

وشهدت البطولة تفاعلاً شبابياً واسعاً بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حيث تمحورت المنافسات حول موضوعين أساسيين هما «الديون الاستهلاكية تعزز القوة الشرائية» بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، بينما المحور الآخر بعنوان «الإعلام الرقمي والهوية الوطنية».

أشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، بأهمية البطولة في ترسيخ مهارات التفكير التحليلي والموضوعي لدى الشباب ومن ثم ترجمتها خلال المناظرات إلى حجج منطقية مبنية على بيانات وحقائق وبحوث تتجنب التحيزات الشخصية.

وأشار معاليه إلى أن تنمية هذه المهارات لا تقل أهمية عن تحصيل المعرفة في المجالات العلمية والتخصصية، لافتاً إلى أن اكتساب القدرة على إدارة الحوار العقلاني، والتفكير المقارن، والتواصل الفعّال والإيجابي مع أصحاب الرأي المخالف تمثل جميعها جزءاً أساسياً من عملية التعلم، كونها سمات أساسية يمتلكها القادة والمبتكرون والمتميزون في مجالات تخصصهم.

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مساعيها الرامية إلى تعزيز إشراك الشباب في المجالات كافة، من خلال توفير بيئة تتيح لهم إمكانية تقديم آرائهم بشجاعة، مستندين بذلك إلى معطيات وحجج علمية مُثبتة، ما سيقودهم إلى محور الحقيقة التي تتوافق مع التطلعات الوطنية في إطار مسيرة التنمية الشاملة، وهذا ما تجسده بطولة المناظرات الجامعية التي مثلت الخطى الثابتة نحو بناء جيل قادر على الحوار، والمساهمة الإيجابية في صنع القرار».

وتوّج معالي النيادي فريق جامعة الشارقة الفائز ببطولة المناظرات الجامعية، وسط أجواء مفعمة بالحماس والفخر في الحفل الختامي.