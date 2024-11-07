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مركز الشباب العربي يكشف عن قائمة «رواد الشباب العربي» الاثنين المقبل

مركز الشباب العربي يكشف عن قائمة «رواد الشباب العربي» الاثنين المقبل
8 نوفمبر 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، وبحضور مجموعة من المسؤولين وممثلي المؤسسات، ينظم مركز الشباب العربي 11 نوفمبر الجاري، بمقره في أبوظبي، حفلاً خاصاً للكشف عن أسماء 40 شاباً وشابة في عضوية مبادرة «رواد الشباب العربي».
وتحتفي المبادرة في نسختها الثالثة بالشباب دون سن 35 عاماً، ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرّفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجالاتهم، وبما يسهم بجهود التنمية في المجتمعات العربية.
ويسهم في إبراز قدوات شابة من الأجيال الصاعدة، وخلق بيئة مُلهمة لأفكار إبداعية، والعمل معهم على احتضانها والارتقاء بها.
وتركز المبادرة في هذه النسخة على 10 مسارات رئيسة، وهي: مسار البحث العلمي، مسار الخدمة المجتمعية، مسار التعليم، مسار الإعلام والمواطنة الرقمية، مسار ريادة الأعمال، مسار الطب والعلوم الصحية، مسار الاستدامة والبيئة، مسار الصناعات والابتكار، مسار الفضاء والتكنولوجيا، ومسار الهندسة.
وتضم قائمة رواد الشباب العربي، أعضاء من مختلف الدول العربية، وهم من: الإمارات العربية المتحدة، العراق، فلسطين، السودان، مصر، السعودية، الأردن، الجزائر، سوريا، موريتانيا، عمان، ليبيا، ممن ساهموا بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

الإمارات
مركز الشباب العربي
الشباب العربي
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