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علوم الدار

جامعة زايد تستضيف مؤتمراً عالمياً لبحث دور البيانات في تطوير التعليم العالي

المؤتمر منصة مهمة للمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:32

دبي (الاتحاد)

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نظّمت جامعة زايد النسخة السابعة من مؤتمر اكسبلورنس بلونوتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حرمها الجامعي بإمارة دبي، بالتعاون مع شركة اكسبلورنس، ويعد المؤتمر منصة مهمة للمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة من تحليلات التغذية الراجعة لتعزيز صوت الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتحفيز النمو المؤسسي، مستعرضاً الدور التحويلي لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي في دولة الإمارات.
وجاء المؤتمر الذي عُقد في الفترة، من 5 إلى 7 نوفمبر تحت شعار «توازن الرؤى: استخدام تحليلات التغذية الراجعة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز صوت الطلبة، وتحقيق التميز المؤسسي»، بحضور ما يقارب من 250 مشاركاً من قادة التعليم العالي، وأكاديميين، واختصاصيي البحوث المؤسسية، وضمان الجودة وتكنولوجيا المعلومات، وباحثين من أكثر من 70 من الجهات والمؤسسات الأكاديمية.
وقال الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة: إن التزامنا بتشكيل مستقبل التعليم يستند إلى توظيف التحليلات والبيانات لتوجيه قراراتنا الاستراتيجية. ويُعد مؤتمر بلونوتس من أبرز الفعاليات السنوية التي نعقدها، حيث يجمع نخبة من الخبراء والأصوات البارزة في مجال التعليم العالي لتبادل الأفكار، وتقديم مناقشات ثرية تسهم في الارتقاء بتجربة الطلبة، وتعزيز دورنا في خدمة المجتمع الأكاديمي والمجتمع بشكل عام.

جامعة زايد
الإمارات
التعليم العالي
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