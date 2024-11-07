150 متحدثاً من الإمارات والعالم يستعرضون التوجهات العالمية في منتدى دبي للمستقبل 2024

دبي (الاتحاد)

تشهد فعاليات الدورة الثالثة من «منتدى دبي المستقبل» الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» يومي 19 و20 نوفمبر في «متحف المستقبل»، مشاركة 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج هذا التجمع العالمي الأكبر من نوعه لتصميم واستشراف المستقبل، والذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نحو 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل سيستعرض خلالها المتحدثون أبرز التوجهات العالمية أمام أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مختلف المجالات الاستشرافية والمستقبلية من نحو 100 دولة، إضافة إلى مشاركة نحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل في مختلف فعاليات المنتدى.

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى سارة صبري، أول رائدة فضاء عربية وأفريقية، والدكتور ماكوتو سوزوكي، من مركز أبحاث أوكيناوا لأبحاث إطالة العمر، وليلى عبداللطيف، من جمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة، وآيمي ويب، من معهد «المستقبل اليوم»، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وجاي أوجيلفي، الشريك المؤسس لشبكة غلوبال بيزنس، وغيرهم الكثير.