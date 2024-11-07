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صغيرة الأحبابي تحضر حفل سفارة دومنيكا كومنولث بيومها الوطني

صغيرة الأحبابي تحضر حفل سفارة دومنيكا كومنولث بيومها الوطني
8 نوفمبر 2024 01:32

أبوظبي (وام)

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حضرت الدكتورة صغيرة الأحبابي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه أفوندال بول سفير كومنولث دومينيكا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق دوست تاني أبوظبي، عدد من المسؤولين، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال في الدولة.
وأشاد السفير -في كلمته بهذه المناسبة- بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، والتي شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الماضية في مختلف المجالات خاصة التجارة والاستثمار والطاقة، مؤكداً حرص بلاده على تقوية وتعزيز هذه العلاقات، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

الصغيرة الأحبابي
وزارة الخارجية
كومنولث دومنيكا
الإمارات
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