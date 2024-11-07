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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي في أبوظبي

نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
8 نوفمبر 2024 01:33

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حسن جاسم الحمادي بمناسبة زفاف نجله «سهيل» على كريمة أحمد عبدالله الحمادي.
حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس المشرف بالعاصمة أبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار
وأعرب ذوو العريسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، كما أعربوا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
أبوظبي
الإمارات
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