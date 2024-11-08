"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل درجة_حرارة_سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 16.8°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 04:15 UAE Local time. pic.twitter.com/mWlc8iYSeh— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 8, 2024