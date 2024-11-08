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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
8 نوفمبر 2024 09:13

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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