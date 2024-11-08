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علوم الدار

محمد بن راشد: الوطن فريق كبير والفريق الكبير وطن للمبدعين

محمد بن راشد: الوطن فريق كبير والفريق الكبير وطن للمبدعين
8 نوفمبر 2024 14:05

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،  في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ضمن سلسلة «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة يد واحدة لا تصفق.. عقل واحد.. لا يدبر.. قائد أناني.. لا ينجز.. تحدثني عن الإنجاز.. أحدثك عن الفريق.. تحدثني عن الانتصار.. أحدثك عن همة وعزيمة الفريق.. تحدثني عن الأمان والاستقرار.. أحدثك عن ترابط الفريق وتعاضده وتكاتفه.. تحدثني عن الدول الناجحة.. أحدثك عن الروح التي تربط قيادتها بشعبها.. والمحبة التي يدين بها الشعب للقيادة.. والولاء الذي يربط الجميع بالوطن.. الوطن فريق كبير.. والفريق الكبير وطن للمبدعين».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
علمتني الحياة
وسم #علمتني الحياة
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