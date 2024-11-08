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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق
8 نوفمبر 2024 14:35

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن حملة درب السلامة 2 فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ .
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
الحوادث المرورية
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