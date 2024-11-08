شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن حملة درب السلامة 2 فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ .
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير المفاجئ— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 8, 2024
التفاصيل:https://t.co/Wwcf85wCfp?#درب_السلامة#الانشغال_بغير_الطريق pic.twitter.com/GuVjd1nPto