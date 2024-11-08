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علوم الدار

طقس صحو بوجه عام مع ظهور سحب غدا

أبوظبي
8 نوفمبر 2024 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والجزر الأول عند الساعة 01:30. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة  14:03 والمد الثاني عند الساعة 04:10 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

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المصدر: وام
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