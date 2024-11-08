«شرطة أبوظبي» تُطلع وفداً مصرياً على أفضل الممارسات التطويرية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفد وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد، خلال زيارته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمشرف العام على مذكرة التفاهم بين الجهتين، والعميد سعيد محمد الكعبي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة.

واستعرض مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع الوفد الزائر، برئاسة اللواء شريف قيس جمجوم، أحد قيادات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، خلال زيارته للأكاديمية، آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني.

واستعرض نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمشرف العام على مذكره التفاهم بين الجهتين جهود الأكاديمية في تطوير منظومة التدريب الافتراضي المتطورة.

كما تم تقديم عرض مفصل لأحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي، وتجربة سيناريوهات المحاكاة المتقدمة.

وعرض قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، واطلع الوفد على إنجازات قطاعات شرطة أبوظبي، وطبيعة العمل، والتطبيقات المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، وزار مرافق الأكاديمية، بما في ذلك القاعات التدريبية ومركز التدريب الافتراضي، واطلع على تطبيقات التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية المتطورة المستخدمة في المحاكاة.

كما تجوّل الوفد في مجمع التدريب الافتراضي، حيث اطلعوا على قاعات التدريب التفاعلية الذكية التي تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وفق أعلى المعايير الدولية، وتعرفوا على البرامج التدريبية المتقدمة التي تقدمها الأكاديمية والتي تواكب المستجدات الأمنية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال الأمني.

واطلع الوفد خلال زيارته لقطاع الأمن الجنائي على الجهود التطويرية للقطاع والتطبيقات المبتكرة التي يتم تنفيذها لتطوير طبيعة العمل في المجال الأمنية، واستمع لشرح من مدير القطاع عن أحدث التقنيات والمشاريع الأمنية الريادية التي يسعى القطاع لتنفيذها، وشاهد الدوريات الأمنية، وتعرف إلى تجهيزاتها، وفق أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة، والجهود المتبعة بتطبيق أفضل الحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل، وأهم الإنجازات التي حققتها الدوريات الأمنية في تعزيز استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.

واطلع الوفد، خلال زيارته إدارة المدينة الآمنة، من نائب مدير قطاع شؤون القيادة على الجهود التطويرية للمنظومة في تعزيز السلامة المرورية، لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة العواصم العالمية أمناً وأماناً، وتعزيز جهودها في تبني أفضل الحلول الأمنية الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعرف إلى الجهود التطويرية في إدارة المدينة الآمنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة، فضلاً عن تحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق.

وزار الوفد مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، وقدّم العقيد طارق سلطان الزعابي مدير المركز، شرحاً حول دور المركز الريادي في الأعمال الشرطية والأمنية، والخدمات الأمنية الحديثة المطبقة في المركز، وتعرفوا على أقسامه وأبرز إنجازاته وجهوده في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية.