8 متطلبات لنظام الإدارة المتكامل في «ساعد للأنظمة المرورية»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحرص شركة ساعد للأنظمة المرورية على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز لتطوير وإدارة منظومة أعمالها الأمر الذي يضمن توفير بيئة أعمال تنافسية تواكب التطورات على الصعد كافة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يحقق أفضل مستويات السعادة الإيجابية لجميع الفئات المعنية بأنشطتها توافقاً مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ومع متطلبات نظام الإدارة المتكامل نحو ضمان جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية والامتثال للمتطلبات التشريعية والقانونية والتنظيمية كافة، والتي تتضمن 8 متطلبات وهي: الريادة في العمل والسعي الدائم لإسعاد المتعاملين، وتطوير أهداف ومؤشرات أداء مناسبة ومحفزة لإدارة وتقييم الأنظمة الإدارية بالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان كفاءتها وفعاليتها، وضمان إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئية وتقييمها بفاعلية وبشكل شمولي ومستدام ضمن إطار إدارة المخاطر ومنظومة الحوكمة المؤسسية بما يضمن التحسين والتطوير المستمر.

ومن المتطلبات أيضاً: ضمان كفاءة وفعالية الموارد البشرية في الشركة وبناء القدرات العاملة وتدريبهم وفق أفضل الممارسات بما يمكنهم من تأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتهم وتحفيزهم من خلال المشاركة البناءة والعمل الجماعي ضمن الفرق واللجان والمبادرات المجتمعية، وتوظيف الموارد المتاحة والتقنيات الحديثة والذكية بالشكل الأمثل واستخدامها كمحفز للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تدعم سرعة الإنجاز وتعزز مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل، والمراجعة الدورية والتحسين المستمر لعمليات الشركة للحد من الآثار السلبية مع ضمان أعلى درجات الأمن والسلامة لكافة الأطراف المعنية، وبذل أقصى الجهود في التوعية بسياسة ومتطلبات نظام الإدارة المتكامل ونشر ثقافة الجودة والتميز والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية بين كافة الأطراف المعنية في الشركة، والحد من الأمراض والإصابات والحوادث في مواقع العمل وتقديم الخدمة، والتقليل من التلوث البيئي والمخاطر التي تؤثر على الصحة والسلامة المهنية. وتلتزم القيادة العليا في شركة «ساعد للأنظمة المرورية» بنشر سياستها لكافة الأطراف المعنية من خلال قنوات التواصل المتاحة لتعزيز المعرفة وتلبية احتياجاتهم، والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر.

وتحرص شركة «ساعد للأنظمة المرورية» على تطبيق مجموعة من الأهـداف والمبـادئ والتي تشمل: أولاً: تطوير وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة حوادث المركبات وجعلها إحدى أهم المراجع العالمية في المجال، وثانياً: تطوير وإدارة مناطق صناعية متخصصة في مجالات السيارات والعناصر الداعمة لها، مدعومة بخدمات وحلول تقنية موثوقة تضاهي أفضل الممارسات العالمية، وثالثاً: تطوير وإدارة حلول متكاملة وفعالة تهدف لتحسين مستويات أداء نظام النقل والمرور على الطرق في إمارة أبوظبي. ورابعاً: رفع كفاءة القدرات البشرية المواطنة لقيادة وإدارة الأنظمة المتطورة والمشاريع التنموية بما يعزز ويدعم توجيهات حكومة أبوظبي، وخامساً: الدخول في شراكات استراتيجية مع هيئات وشركات ومراكز بحثية عالمية بهدف التطوير المستمر للخدمات والأنظمة، ومن ثم تصدير تلك الخدمات إلى دول الجوار والعالم، وسادساً: تعزيز مكانة «ساعد» الرائدة في الأسواق الإقليمية عن طريق استخدام أدوات الدعم الحديثة المعتمدة دولياً، وبما يضمن الانتشار الجغرافي لها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.