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بلدية عجمان تكرّم فرق عمل حاصلة على اعتماد المشاريع الابتكارية

خلال التكريم (من المصدر)
9 نوفمبر 2024 01:03

عجمان (وام)

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نظمت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، حفل تكريم لفرق العمل الحاصلة على شهادة مشاريع ابتكارية معتمدة، حيث شمل التكريم 4 مشاريع متميزة تم تقييمها ومراجعتها من قبل المعهد العالمي للابتكار حاصلة على التصنيف الثالث وهو أعلى تصنيف، وهي: مشروع «نظام عجمان CHATGPT»، ومشروع «الاعتماد التلقائي للعقود الإيجارية - تصديق»، ومشروع «المواقف الذكية»، ومشروع «تطبيق جرد الأصول الرقمي».
ويأتي هذا التكريم تقديراً لإسهامات الفرق في تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين الخدمات، وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات.
وأعرب عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، عن فخره بالإنجازات التي حققتها فرق العمل، مؤكداً أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: «نحن اليوم نحتفل بالفرق التي قدمت أفكاراً وحلولاً غير مسبوقة في مجالات متعددة، وهذا التكريم يعكس تقديرنا لجهودهم الكبيرة في تطوير المشاريع الابتكارية التي تصب في مصلحة المجتمع».
وأشادت المهندسة نوره راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، بجهود الفرق المبدعة على إنجازاتهم، مشيرةً إلى أن هذه المشاريع تمثل نموذجاً حياً للقدرة على الإبداع والتجديد، وتعكس التوجهات الاستراتيجية في تعزيز الابتكار كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التميز الحكومي، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة الطموحة في أن تكون من أكثر الحكومات ابتكاراً وكفاءة في العالم.

بلدية عجمان
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