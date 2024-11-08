بلدية مدينة أبوظبي تنظم «سوق الطيبين»

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعزيز الهوية الوطنية، ودعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر الإماراتية المنتجة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الشهامة فعالية «سوق الطيبين» على مدى 10 أيام متواصلة في ساحة الرحبة، لخلق وجهات مجتمعية عائلية وأجواء ترفيهية تساهم في إسعاد جميع شرائح المجتمع، وتعزز التعاون والتفاعل والتواصل بين الكبار والصغار، من خلال الأنشطة المشتركة التي تساعد على تبادل الخبرات بين مختلف الأجيال.

وجمع السوق بين الزوار من مختلف الأعمار، مما ساهم في خلق بيئة تفاعلية احتفى الجميع فيها بالقيم الإماراتية الأصيلة، حيث عكست الفعاليات التنوع والثراء الثقافي الإماراتي، وساهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية، وخلق تجربة متكاملة جمعت بين التعلم والمرح والاحتفاء بالهوية الوطنية في كل زاوية من زوايا السوق.

وشهد السوق تنظيم العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية والمسابقات التثقيفية والورش التعليمية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين هم: دائرة التنمية الاقتصادية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي- مركز شرطة الرحبة، دائرة الثقافة والسياحة- مكتبة الباهية، صندوق أبوظبي للتقاعد، مجموعة كيزاد العالمية، مركز تجميل الطبي، مجموعة البستان، مجموعة رويال هيلث، منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، مزارع العين، مجموعة غراسيا.

واستمتع الزوار بتجربة التسوق ضمن أجواء ترفيهية ممتعة، حيث ضم السوق نحو 30 كشكاً ومنصة أتاحت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر الإماراتية عرض منتجاتهم والترويج لها، حيث ضمت الأكشاك مجموعة متنوعة من منتجات الحرف اليدوية والتحف الفنية والمنتجات الصحية الطبيعية، والأطعمة التقليدية التي تعكس الثقافة الإماراتية والتراث المحلي، ولاقت اهتمام الزوار لتجربة نكهات جديدة واستعادة ذكريات الطفولة، مما جعلها الخيار المثالي للجمهور.

وشارك الجمهور في ورش عمل مفيدة ومتنوعة أتاحت الفرصة للزوار لتعلم مهارات جديدة، حيث شملت ورشاً تعليمية في الفنون والحرف التقليدية على يد متخصصين، مثل ورشة تعلم تشكيل الفخار، وورشة صناعة الصابون الطبيعي باستخدام مكونات آمنة، وورشة الرسم على الزجاج لتعلم تقنيات الرسم على يد فنان تشكيلي، وورشة صناعة المجوهرات لتعلم تصميم جواهر يدوية مع مصمم متخصص، بالإضافة إلى ورش عمل في فنون الطهي.

كما اهتمت بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيون بفئات الأطفال زوار السوق اهتماماً كبيراً، وذلك عبر تخصيص مناطق لعب للأطفال شهدت تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية والعروض الفنية والتجارب التفاعلية التي تضمنت مسابقات في الرسم وألعاباً حركية، وورشاً في الفنون والحرف اليدوية لصناعة الأساور وقطع الزينة، بالإضافة إلى مسابقة الطبخ للصغار والتحدي في تحضير وجبات بسيطة تحت إشراف مختصين في الطبخ.

وبالإضافة إلى العروض الإبداعية المقدمة من قبل الجهات الداعمة والمشاركة، والمسابقات اليومية التي أقيمت بين الجمهور في المعلومات العامة ومسابقة الألغاز والأسئلة التفاعلية، تم تقديم جوائز وقسائم شراء للفائزين.