جامعة الشارقة تنظم مؤتمر تطورات هندسة النظم الإلكترونية الـ17

الشارقة (الاتحاد)

استضافت جامعة الشارقة، بالتعاون مع جامعة خورفكان، المؤتمر الدولي السابع عشر حول التطورات في هندسة النظم الإلكترونية (DeSE-2024).

وفي الكلمة الافتتاحية، رحب الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بالحضور، وأعرب عن سعادته بتنظيم واستضافة النسخة السابعة عشرة من هذا المؤتمر، الذي قال إنه يوفر فرصاً متميزة للمهتمين بمجال هندسة النظم الإلكترونية، فضلاً عن أهميته في الوقت الحالي نظراً لزيادة اهتمام العالم بمجال تطوير هندسة النظم الإلكترونية وعلوم البيانات، والروبوتات وأجهزة الاستشعار.

وألقى الدكتور كاشف خفايات، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون الأكاديمية، كلمة نيابة عن الأستاذ الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، رحب خلالها بالحضور من المشاركين في المؤتمر، وأعرب عن ترحيب جامعة خورفكان باستضافة الأنشطة العلمية لليوم الثاني في المؤتمر، ثم تحدث عن جامعة خورفكان والبرامج التي تطرحها، ورسالة الجامعة التي تتمحور حول تعزيز وتيسير التعليم ونشر أبحاث علمية ذات أثر فعّال.

ثم تحدث البروفيسور ضياء الجميلي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وأحد مؤسسي (DeSE)، عن أهمية موضوع المؤتمر لهذا العام، وقدم نبذة عن رحلة تأسيس جمعية هندسة النظم الإلكترونية وإطلاق النسخة الأولى من المؤتمر عام 2007، وما تبعه من أنشطة مميزة بعد ذلك، حتى وصل للنسخة السابعة عشرة، وأصبح من أهم المؤتمرات العالمية غير الربحية في هذا المجال، ثم قدم الشكر لإمارة الشارقة والجامعة على استضافة المؤتمر للمرة الثانية.

وقال الدكتور حسين المهدي، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى طرح ومناقشة عدد من القضايا المهمة في النظم الإلكترونية بالتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم التطبيقية والهندسية وعلوم الفضاء والفلك والعلوم الطبية وقطاع الخدمات الصحية، والعلوم الإنسانية، والفن، والقانون.

كما أضاف المهدي أن المؤتمر استقطب المؤتمر هذا العام عدداً كبيراً من الأوراق البحثية، حيث تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر 179 ورقة بحثية من جميع أنحاء العالم من 31 دولة. وتم قبول 105 أواق بحثية بمعدل قبول يبلغ نحو 52%.