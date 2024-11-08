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علوم الدار

مجلس أمناء «جامعة الإمارات» يناقش المبادرات الاستراتيجية

زكي نسيبة مترئساً اجتماع مجلس الأمناء (وام)
9 نوفمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام) 

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ناقش مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2024- 2025، الذي عقد أول أمس في أبوظبي، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، المبادرات الاستراتيجية للجامعة، بهدف تحقيق الانضمام إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2026، وبما يتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2023-2026.
ورحّب معالي زكي أنور نسيبة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الاستشارية، معبّراً عن تقديره العميق لهم.
وتركزت مناقشات المجلس حول أربعة مجالات استراتيجية رئيسة هي:- تحسين البرامج الأكاديمية: وتقييم كفاءة البرامج ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل، لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية للدولة واحتياجات سوق العمل المستقبلي. والإنتاجية البحثية والابتكار: مراجعة استراتيجيات تعزيز جودة ومخرجات البحث العلمي من خلال التعاون والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية. وتصنيف وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية: دعم توجه الجامعة نحو نهج مكثف للبحث العلمي، من خلال العمل على استقطاب المواهب الأكاديمية المتميزة. ثم التصنيف الجامعي والتوظيف: استكشاف استراتيجيات تعزيز التواصل مع جهات التوظيف، وتحسين معدلات التوظيف بما يتفق مع معايير التصنيف العالمية للجامعات.
وقدم الدكتور رياض المهيدب، رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة، توصيات اللجنة، حيث اعتمد المجلس برنامجين جديدين هما برنامج الماجستير في العلوم الجنائية وبرنامج الدكتوراه المزدوجة في الهندسة البيئية بالتعاون مع جامعة مكغيل في كندا وجامعة لوفان الكاثوليكية في مملكة بلجيكا.
كما تمت الموافقة على التعديلات في برنامج الدكتوراه في الطب، لضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة، لمواكبة احتياجات قطاع الرعاية الصحية المتنامية في دولة الإمارات.
وقدمت لجنة التدقيق والمخاطر، برئاسة سعيد البحري العامري، البيانات المالية المدققة لعام 2023، التي حصلت على موافقة المجلس.
وأعرب معالي زكي أنور نسيبة في ختام الاجتماع، عن امتنانه العميق لأعضاء المجلس على خبراتهم والتزامهم برسالة جامعة الإمارات، مؤكداً أهمية مساهماتهم في توجيه الجامعة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وتعزيز المعرفة، ودفع عجلة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جامعة الإمارات
الإمارات
زكي نسيبة
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