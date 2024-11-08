«التربية» تعتمد هيكلية اختبارات 10 مواد دراسية للفصل الأول

دينا جوني (أبوظبي)

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد هياكل الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025 في جميع مواد المجموعة «أ» النظرية، والتي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة.

ومن المقرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ووفرت الوزارة هياكل الاختبارات في 10 مواد دراسية مختلفة، هي: التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء، والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية.

وتحدد الوزارة في هيكلية الاختبارات نواتج التعلّم ومعايير الأداء المتوقعة من الطالب، والمهارة التي يبرزها كل سؤال في الاختبار، ونوع السؤال المطروح، بالإضافة إلى جدول بالملاحظات الجانبية.

كما تتضمن الهيكلية مدة الامتحان، والدرجة القصوى، ونوع الامتحان سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.

ووفرت وزارة التربية والتعليم هياكل الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025، لكل مادة بحسب جدول الامتحانات، وباتت متاحة لإدارات جميع المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع مناهج الوزارة، وتستهدف الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية عبر بوابة التعلم الذكي.

وبحسب التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجاري، من المقرر إجراء الاختبار التجريبي من 20 إلى 26 نوفمبر 2024 في مواد دراسية محددة، للتأكد من جاهزية القاعات الامتحانية في مختلف المدارس الحكومية، بالإضافة إلى إلزامية تسليم المشاريع الخاصة بالمواد الدراسية الفئة «ب» العملية خلال الفترة ذاتها.

وبدأ العديد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، من خلال رفع جاهزية الطلبة عبر التركيز على تدريبهم على هيكل الامتحانات في مختلف المواد الدراسية، بحسب المعايير والمهارات التي وضعتها الوزارة.