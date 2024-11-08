السبت 9 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تعتمد هيكلية اختبارات 10 مواد دراسية للفصل الأول

طلاب خلال أداء أحد الاختبارات (أرشيفية)
9 نوفمبر 2024 01:05

دينا جوني (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: ختام الاجتماعات السنوية بداية لمرحلة جديدة
مليون شتلة للجهات الحكومية والمدارس والمواطنين

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد هياكل الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025 في جميع مواد المجموعة «أ» النظرية، والتي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة.
ومن المقرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. 
ووفرت الوزارة هياكل الاختبارات في 10 مواد دراسية مختلفة، هي: التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء، والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية.
وتحدد الوزارة في هيكلية الاختبارات نواتج التعلّم ومعايير الأداء المتوقعة من الطالب، والمهارة التي يبرزها كل سؤال في الاختبار، ونوع السؤال المطروح، بالإضافة إلى جدول بالملاحظات الجانبية.
كما تتضمن الهيكلية مدة الامتحان، والدرجة القصوى، ونوع الامتحان سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.
ووفرت وزارة التربية والتعليم هياكل الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025، لكل مادة بحسب جدول الامتحانات، وباتت متاحة لإدارات جميع المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع مناهج الوزارة، وتستهدف الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية عبر بوابة التعلم الذكي.
وبحسب التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجاري، من المقرر إجراء الاختبار التجريبي من 20 إلى 26 نوفمبر 2024 في مواد دراسية محددة، للتأكد من جاهزية القاعات الامتحانية في مختلف المدارس الحكومية، بالإضافة إلى إلزامية تسليم المشاريع الخاصة بالمواد الدراسية الفئة «ب» العملية خلال الفترة ذاتها. 
وبدأ العديد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، من خلال رفع جاهزية الطلبة عبر التركيز على تدريبهم على هيكل الامتحانات في مختلف المواد الدراسية، بحسب المعايير والمهارات التي وضعتها الوزارة.

المواد الدراسية
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
المناهج الدراسية
آخر الأخبار
نساء وأطفال في مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ تعرضت لقصف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب في غزة نساء وأطفال
9 نوفمبر 2024
ترامب مصافحاً مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع لمحادثات مع بوتين
9 نوفمبر 2024
آثار الدمار في موقع غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجّر منازل في 3 بلدات جنوبي لبنان
9 نوفمبر 2024
جنود أوكرانيون ينقلون النعوش بعد استعادتها من روسيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن استعادة جثامين 563 جندياً من روسيا
9 نوفمبر 2024
سيارات أحرقها المستوطنون في مدينة البيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون المزارعين في الضفة الغربية
9 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©