السبت 9 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«COP29» ينطلق الأسبوع المقبل في باكو

«COP29» ينطلق الأسبوع المقبل في باكو
9 نوفمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: ختام الاجتماعات السنوية بداية لمرحلة جديدة
«التربية» تعتمد هيكلية اختبارات 10 مواد دراسية للفصل الأول

يشهد مؤتمر الأطراف «COP29» الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات، خلال «COP28» الذي عقد في ديسمبر الماضي، «خطة عمل» غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.
وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية التي توصلت إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي، وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.
وركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الركب.
ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.
ووضع «COP28» خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً.

كوب 29
أذربيجان
باكو
الإمارات
مؤتمر الأطراف
العمل المناخي
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
مؤتمر المناخ
قمة المناخ
مؤتمر المناخ العالمي
أزمة المناخ
آخر الأخبار
نساء وأطفال في مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ تعرضت لقصف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب في غزة نساء وأطفال
9 نوفمبر 2024
ترامب مصافحاً مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع لمحادثات مع بوتين
9 نوفمبر 2024
آثار الدمار في موقع غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجّر منازل في 3 بلدات جنوبي لبنان
9 نوفمبر 2024
جنود أوكرانيون ينقلون النعوش بعد استعادتها من روسيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن استعادة جثامين 563 جندياً من روسيا
9 نوفمبر 2024
سيارات أحرقها المستوطنون في مدينة البيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون المزارعين في الضفة الغربية
9 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©