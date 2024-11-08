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شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر

شرطة أبوظبي
8 نوفمبر 2024 22:21

نبهت شرطة أبوظبي⁩، اليوم الجمعة، السائقين إلى ضرورة "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب".
وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، دعت الشرطة "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.
بدوره، أكد المركز الوطني للأرصاد وجود "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية".
وأضاف المركز، على منصة "إكس"، أن ذلك سيحدث "من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 السبت 09/11/2024".
كما دعا قائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الضباب
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