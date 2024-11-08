«المسرعات المستقلة للمناخ» تعلن الفائزين بجوائز «ذا كلايمت كول»

أبوظبي (وام)

أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»، الفائزين بجوائز «ذا كلايمت كول»، المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في مجال العمل والتطور المناخي، خاصة من الفئات المهمشة.

وخلال الحفل الختامي الذي حضرته الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»، تم تكريم ثلاثة فائزين عن أفكارهم الرائدة في المجالات التالية: مشروع «RenewComm» - مشروع طاقة الرياح بقيادة مجتمعية قادته زينب بيي، ناشطة في مجال العدالة المناخية وقائدة شابة ضمن «UNITA»، إلى جانب إقراء أفريدي وكايف علي.

فيما يهدف مشروع «Trash to Treasure» إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال إعادة تدوير النفايات الزراعية، بقيادة مارسيلين بريملا جيروم، قائدة المستقبل للاستدامة في «مصدر».

إضافة إلى مشروع «AquaPalm»، مفهوم لتحويل مخلفات نخيل التمر إلى حلول مستدامة لتنقية المياه، الذي قدّمته نور عبدالرحمن وسنا عيد، مرشحتا درجة الدكتوراه من جامعة خليفة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان،: «بدأت فكرة (ذا كلايمت كول) من تساؤل بسيط: كيف يمكننا توظيف الذكاء الاصطناعي لجعل الحوار حول المناخ أكثر شمولاً وتنوعاً؟ واليوم، نشهد ثلاث أفكار متميزة طورها شباب مبدعون، تحمل كل منها إمكانات حقيقية لإحداث تأثير إيجابي ملموس، وتعكس جودة الحلول العملية التي قدمتها هذه المبادرة أهمية إعطاء الشباب من مختلف الخلفيات الفرصة للمشاركة في التصدي لقضايا المناخ، ويجب علينا أن نعمل معاً على تمكين المجتمعات من ابتكار حلول جديدة تسهم في مواجهة هذه التحديات».

وشهد الحفل الختامي عروضاً قدمها المتأهلون، حيث اختارت لجنة التحكيم فائزاً واحداً في كل فئة من فئات التحدي، وشملت لجنة الخبراء الدكتورة أفكار حلس، خبير الأمن الغذائي من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «ADAFSA»، والمهندسة أثبة حمدان الشحي، مهندس أول في مجال التغير المناخي والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي «DEWA»، وأنجيلا هومسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ignite Power».



ابتكارات جريئة

قالت الدكتورة أفكار حلس عضو لجنة تحكيم محور الأمن الغذائي، في كلمتها: «يعد نظام الغذاء العالمي في قلب أزمة المناخ، بدءاً من الممارسات الزراعية، وصولاً إلى هدر الطعام، ويؤثر هذا القطاع بشكل كبير على النظم البيئية لكوكبنا، والحلول التي قُدمت في الحفل الختامي تبرز الحاجة الملحة للتغيير».

وأضافت: «نحن بأمسّ الحاجة إلى ابتكارات جريئة وقابلة للتوسع لإعادة تشكيل كيفية زراعة وتصنيع وتوزيع الغذاء، وقد قدم كل مشارك حلولاً لا تساهم فقط في تقليل التأثير البيئي، بل تعزز الأمن الغذائي، وتقوي المجتمعات، وتزيد من قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المناخية».

وقدّمت منصة «ذا كلايمت كول» للشباب مساحة تعاونية لاقتراح وتقييم وتطوير أفكارهم، ووفقاً لالتزام UICCA، وحصل الفائزون على جائزة قدرها 25 ألف درهم لكل مشروع فائز في فئات التحدي، وستعرض قصصهم على منصة «ذا كلايمت كول» للرواية التفاعلية.

وتمثل منصة «ذا كلايمت كول» مشروعاً رائداً أطلقته «UICCA» لمؤتمر «COP28»، ويعكس التزام دولة الإمارات بتقديم مؤتمر شامل يضع الإنسان والكوكب في صميم العمل المناخي.