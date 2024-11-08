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علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الكندي

وفد الدولة خلال المشاركة (وام)
9 نوفمبر 2024 01:03

برازيليا (وام)

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التقى الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي ريموند جانييه رئيسة مجلس الشيوخ في كندا، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية البرازيل. 
حضر اللقاء، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأشاد الدكتور طارق الطاير خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشيوخ الكندي، من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم برلمانية تهدف إلى تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية، وتوحيد المواقف حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
وأكدت معالي ريموند جانييه، أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشيوخ الكندي والمجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بينهما، من خلال تشكيل لجنة صداقة برلمانية لتبادل الخبرات، والتعاون بين المجلسين في مختلف المشاركات البرلمانية.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
مجلس الشيوخ الكندي
كندا
التعاون البرلماني
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