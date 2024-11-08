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علوم الدار

تعاون بين جمعية الإمارات للسرطان و«المستشفى الدولي»

تعاون بين جمعية الإمارات للسرطان و«المستشفى الدولي»
9 نوفمبر 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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وقعت جمعية الإمارات للسرطان والمستشفى الدولي الحديث في مدينة دبي اتفاقية تعاون تهدف إلى التخفيف عن كاهل المرضى المسجلين في سجلات الجمعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم مرضى السرطان وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم.
وحضر مراسم التوقيع من جانب جمعية الإمارات للسرطان الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس الإدارة، وعوض سالم الساعدي المدير التنفيذي. ومن جانب المستشفى الدولي الحديث، حضر عيداروس العبسائي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور كيشان باكال المدير التنفيذي.
وتضمنت الاتفاقية بنوداً في التعاون المشترك لتوفير الدعم والرعاية اللازمة لمرضى السرطان وتخفيف الأعباء عنهم وعن ذويهم، وتقديم الخبرات الطبية الرائدة وعالية الجودة التي تلبي احتياجات المرضى، إضافة إلى الشراكة في تنظيم برامج مجتمعية وورش عمل وحملات توعوية لتعزيز الوقاية من مرض السرطان.

جمعية الإمارات للسرطان
الإمارات
المستشفى الدولي
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