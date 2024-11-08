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علوم الدار

ملتقى للتوعية بالصحة النفسية للكشف المبكر عن السرطان

جانب من فعاليات الملتقى (وام)
9 نوفمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقرها في أبوظبي، ملتقى التوعية بالصحة النفسية للكشف المبكر عن السرطان، تحت شعار «خطوة نحو الأمان»، بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، وراشد مبارك المنصوري الأمين العام، ونواب الأمين العام والمسؤولين والعاملين والمتطوعين في الهيئة، وبمشاركة عدد من الاستشاريين والخبراء والاختصاصيين في هذا المجال. 
تناول الملتقى عدداً من المحاور ذات الصلة بأهمية الصحة النفسية والتوعية والكشف المبكر عن مرض السرطان، منها تسليط الضوء على ضرورة الفحص الذاتي المنتظم والفحص الدوري، والتعريف بأعراض السرطان والعلامات والتشجيع على استشارة الطبيب عند ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية، إلى جانب أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وعائلاتهم، وغيرها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد راشد المنصوري أن الملتقى ينعقد لتبادل الآراء والأفكار والخبرات، حول أفضل السبل والمعايير لتعزيز وسائل التوعية بالصحة النفسية، والحماية والكشف المبكر عن السرطان، والحد من انتشاره، مشيراً إلى التحديات الصحية والنفسية التي يتركها هذا المرض على المصابين وأسرهم والمجتمع كافة. 
وقال: «إن الملتقى يأتي ضمن المبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لمساندة ودعم الجهود المبذولة على المستوى الوطني، في مجال التوعية والتثقيف الصحي، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة على ساحتها المحلية، لتعزيز قدرة المجتمع المحلي في هذه المجالات الحيوية».
وأوضح المنصوري أن الملتقى يجسد اهتمام هيئتنا الوطنية، بصحة الإنسان الذي هو محور عملية التنمية.
كما تحدث في الملتقى الدكتور سالم النار الشحي، عضو جمعية الإمارات للسرطان، عن دور الأسرة في العناية بالمريض، وتناولت الدكتورة أسماء بنت مانع العتيبة رائدة أعمال وعضو جمعية الإمارات للسرطان، دور التطوع وأهميته في تعزيز الحالة النفسية لمرضى السرطان، وتحدثت سمية سيف الكعبي ملهمة وناجية من السرطان، عن تجربتها مع المرض منذ الإصابة وحتى الشفاء بحمد الله، وكيف تغلبت على التحديات الصحية التي واجهتها في هذا الصدد.

الصحة النفسية
الإمارات
السرطان
مكافحة السرطان
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
راشد المنصوري
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