«مهرجان الوثبة للعسل» ينطلق 31 يناير المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، واللجنة المنظمة لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي، نحالي الإمارات للمشاركة في مسابقة مهرجان العسل والمسابقات المصاحبة له، الذي ينطلق خلال الفترة من 31 يناير 2025 إلى 9 فبراير 2025، واستيفاء الشروط الخاصة بالمسابقة.

جاء ذلك خلال لقاء توعوي، خاص بالنحالين ودعوتهم للمشاركة نظمته الهيئة في إطار برامجها التوعوية والتعريفية بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وللمشاركة في مسابقات العسل، التي يتوقع أن تضم أكثر من 50 عارض عسل، خلال المهرجان الذي يستغرق 9 أيام.

واعتبرت الهيئة المهرجان فرصة سواء للنحالين ومنتجي العسل المحليين، لعرض وترويج منتجاتهم، وللجمهور لانتقاء أجود أنواع العسل، ومن بين المسابقات المصاحبة للمهرجان جائزة خاصة بعسل السدر السائل وفق ضوابط موضوعة من قبل اللجنة، ودعت إلى ضرورة التركيز في الشروط واستيفائها بقدر المستطاع، حيث يشارك المتسابق بعينة واحدة لكل نوع، ولا يسمح له بالاطلاع على نتائج تحاليل العينات، وأن تكون العينة من إنتاج الشخص المتقدم نفسه، وكذلك خلو العينة من أي معلومات تدل على المشارك.

كما أن هناك مسابقات خاصة بالسمر السائل والعسل المتبلور وقرص شمع العسل. والجائزة 25 ألف درهم للفائز الأول من كل مسابقة، وجائزة أفضل نحال.

وتهدف الفعالية إلى دعم مربي النحل المحليين وتشجيعهم على المنافسة في مسابقات العسل المختلفة، وتوفير أعسال محلية عالية الجودة للمتعاملين وزوار المهرجان، وإبراز قدرات الكوادر الوطنية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل المحلي، وإبراز جهود الهيئة في مشروع تطوير واستدامة تربية النحل وإنتاج العسل، والترويج للمختبرات العلمية والتقنيات المتطورة لتشخيص أمراض وآفات نحل العسل.

وحددت الهيئة الفئة المستهدفة وهي مربي النحل ومنتجي العسل ومنتجات النحل المختلفة من داخل الدولة.

وحددت الهيئة الشروط والضوابط العامة لمسابقات العسل وتتضمن أحد عشر شرطاً: وجوب تعبئة بيانات المشاركة في المسابقة لكل عينة محتوية على كل المعلومات المطلوبة على موقع الجائزة، ويسمح بالمشاركة لكل متسابق بعينة واحدة في كل فئة من فئات المسابقة، ويسمح للمتسابق الواحد المشاركة في كل من مسابقة العسل السائل والمتبلور ومسابقة أقراص شمع العسل الشمعية وقالب الشمع ومسابقة تغليف منتجات النحل.. ولا يسمح للأب والابن المشاركة في المسابقة نفسها، ولا يسمح للمتسابقين بالاطلاع على نتائج تحليل عينات العسل المشاركين بها في المسابقة. ولا يسمح أيضاً باسترجاع العينات المرسلة بعد انتهاء المسابقة حيث تعتبر ملكاً للمسابقة، وأن يتعهد المتقدم للمسابقة بأن تكون عينة العسل والشمع من إنتاج منحله الخاص، ويتم استبعاد العينات المحتوية على متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية وغير المطابقة للمواصفة القياسية، ويمنع لصق أي بطاقة أو وضع أي علامة مميزة على العبوات المرسلة، ولا يسمح بلمس العينات أثناء العرض بالمنطقة المخصصة للمسابقة، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن.