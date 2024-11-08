الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق 26 نوفمبر في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة أدنيك أمس، عن شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لفتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام في مركز «أدنيك أبوظبي»، خلال الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويتضمن الأسبوع ثلاث فعاليات رئيسة تشمل الدورة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية في دورته الثالثة، ومعرض أبوظبي للتمور في دورته العاشرة، ما يجعله منصة شاملة لتعزيز الابتكار والتعاون والترويج للحلول المستدامة في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء والصناعات الغذائية على مستوى العالم.

كما يشكل الحدث ملتقى لرواد الزراعة والأمن الغذائي من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار بهدف تسليط الضوء على أهمية الأمن الغذائي وتشجيع التعاون الدولي، ومناقشة قضايا وتحديات مهمة مثل الاستدامة الزراعية، وتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي.

ويشهد الأسبوع العالمي للغذاء تنظيم مجموعة من الفعاليات الرائدة تركز على تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، واستكشاف الابتكارات الجديدة التي تساهم في زيادة الإنتاج الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية للأمن الغذائي في المستقبل.

وضمن الأسبوع العالمي للغذاء، تطلق مجموعة «أدنيك»، وبشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات كشريك المعرفة، الدورة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تركز على الابتكار في قطاع الأغذية، والسبل الفعالة لتعزيز الإنتاج الغذائي في ظل التحديات المتزايدة نتيجة التغيرات المناخية.

وتتضمن القمة برنامجاً غنياً بالحوارات والمناقشات وورش العمل بمشاركة أكثر من 600 مسؤول و80 متحدثاً من كبار الخبراء العالميين من أكثر من 60 دولة، وسيطرح المشاركون أفكارهم حول التحديات الكبرى التي يوجهها العالم في مجال الأمن الغذائي.

كما ستشهد القمة حضور نخبة من صناع القرار من الجهات الحكومية والشركات الزراعية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

ويعود معرض أبوظبي الدولي للأغذية في نسخته الثالثة والأكبر على الإطلاق في تاريخه ليكون بوابة رئيسة للعارضين للوصول إلى أسواق الأغذية والمشروبات الأسرع نمواً في العالم.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، ما يجعله فرصة مناسبة لتعزيز التواصل وعرض مجموعة شاملة من الحلول أمام المئات من العارضين والشركات.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرض أبوظبي للتمور المخصص لإبراز مكانة نخيل التمر وأهميته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل هذا المعرض الحدث العالمي الوحيد الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا المتطورة في تعزيز إنتاج التمور، ويشهد إقبالا واسعاً وكبيراً من الزوار والعارضين والشركات من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى إقامة أجنحة وطنية لأكثر من 20 دولة.