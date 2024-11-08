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«أبوظبي لبناء السفن» تتعاون مع «OSI» و«ديناتيك»

سفينة ربدان «FA-400» مصممة لأداء مجموعة من المهام الإقليمية والساحلية (من المصدر)
9 نوفمبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت شركة أبوظبي لبناء السفن، شراكة استراتيجية مع شركة «OSI Maritime Systems»، المُزوّد الرائد للحلول الملاحية والتكتيكية المتكاملة.
وقع اتفاقية الشراكة ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وجيم هوكينز، مدير تطوير الأعمال في «OSI»، على هامش فعاليات معرض «يورونافال 2024»، الذي أقيم في باريس حتى 8 نوفمبر.
وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: إن الاتفاقية مع «OSI» إلى تزويد سفينة ربدان «FA-400» بأنظمة ملاحية متطورة، ما يعزز استراتيجيتنا الرامية إلى بناء سفن ذات قدرة تنافسية عالية وتجهيز أسطولنا لمتطلبات المشهد البحري اليوم. وتدعم هذه الشراكة هدف أبوظبي لبناء السفن المتمثل في إنشاء سفن مصنوعة في دولة الإمارات، وذات أنظمة عالمية المستوى، مما يعكس التزامنا بالتميّز على نطاق عالمي.
من جهة أخرى، قال كين كيركباتريك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «OSI Maritime»: «إن دمج التكنولوجيا الملاحية المتقدمة لشركة (OSI) في سفينة ربدان FA-400 التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن، سيرفع بشكل كبير من قدراتها التشغيلية عبر مجالات الحرب المتنوعة. وبدورنا، نتطلّع إلى وضع هذه السفينة في طليعة حلول الدفاع البحري الحديثة».
وتعدّ ربدان «FA-400» أحدث سفينة هجومية سريعة بطول 45 متراً من إنتاج شركة أبوظبي لبناء السفن، وهي مصممة لأداء مجموعة من المهام الإقليمية والساحلية.
ويهدف التعاون إلى دمج نظام جسر الملاحة المتكامل التابع لشركة «OSI Maritime» في أنظمة السفن الحربية الحالية وتعزيز العمليات البحرية ضمن مجالات حربية متعددة.
ومن المقرر عرض سفينة ربدان «FA-400»، التي تم تزويدها حديثاً بأنظمة الملاحة من (OSI)، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري (نافدكس)، الذي ينعقد في أبوظبي من 17 إلى 21 فبراير 2025.
ومن جهة أخرى، وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن، اتفاقية مع ديناتيك إنترناشونال «ديناتيك»، وهي شركة مبتكرة في مجال أنظمة الدفاع والأسلحة عالية الأداء، لدمج أنظمة المدفعية الرئيسة والجانبية المتقدمة على سفينة الهجوم السريع ربدان «FA-400». 
وقع الاتفاقية من الجانبين، ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وشارل بارنارد، الرئيس التنفيذي لشركة ديناتيك، على هامش فعاليات معرض يورونافال 2024. 

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أبوظبي لبناء السفن
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شركة أبوظبي لبناء السفن
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