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«أبوظبي لبناء السفن» توقع اتفاقية استراتيجية مع «سيات» البرازيلية

«أبوظبي لبناء السفن» توقع اتفاقية استراتيجية مع «سيات» البرازيلية
9 نوفمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن، اتفاقية استراتيجية مع «سيات» البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة والتي تمتلك إيدج فيها حصة %50.
وسيتم بموجب الاتفاقية دمج قاذفة الصواريخ أرض- أرض «MANSUP» المتقدمة على سفينة الهجوم السريع ربدان «FA-400» التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن، وتزويدها بنظام صاروخي بعيد المدى عالي الدقة مصمم خصيصاً للقتال البحري الحديث.
وقع الاتفاقية ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وباولو سلفادور، المدير التجاري لشركة «سيات»، على هامش فعاليات معرض «يورونافال 2024» في باريس الذي يختتم غداً.

أبوظبي
أبوظبي لبناء السفن
شركة أبوظبي لبناء السفن
الإمارات
البرازيل
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