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علوم الدار

سفارة الإمارات في ليما تنظم ندوة «العلوم والتكنولوجيا»

الحضور في صورة جماعية عقب الندوة (وام)
9 نوفمبر 2024 01:04

ليما (وام)

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نظمت سفارة دولة الإمارات في ليما، ندوة بعنوان «العلوم والتكنولوجيا»، بحضور معالي فرانسيسكو ريفادينيرا وزير التجارة الخارجية في جمهورية الإكوادور، وعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص. وألقى إبراهيم سالم العلوي سفير دولة الإمارات لدى بيرو، سفير غير مقيم لدى الإكوادور، كلمة أكد خلالها حرص دولة الإمارات على دعم وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الجهود العالمية، ودفع التعاون الدولي في هذا المجال إلى آفاق جديدة.
وأضاف: «استطاعت دولة الإمارات في غضون سنوات قليلة، أن ترسخ مكانتها العالمية على خريطة البحث العلمي، ما مكنها من أن تحتضن أكبر قطاع فضائي في منطقة الخليج، وكذلك التقدم في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بالتوازي مع التنافسية في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».

سفارة الإمارات
الإمارات
ليما
الإكوادور
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