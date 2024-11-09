السبت 9 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك مملكة كمبوديا بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك مملكة كمبوديا بذكرى اليوم الوطني
9 نوفمبر 2024 11:07

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي هون مانت رئيس وزراء مملكة كمبوديا.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبدأ غداً الأحد زيارة دولة إلى الكويت
منصور بن زايد: ختام الاجتماعات السنوية بداية لمرحلة جديدة
المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
كمبوديا
آخر الأخبار
نيمار مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده
الرياضة
نيمار مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده
اليوم 15:02
النمر يظهر في تدريبات خورفكان
الرياضة
النمر يظهر في تدريبات خورفكان
اليوم 14:45
3 هزات أرضية تضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
3 هزات أرضية تضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 14:39
جارديم يطالب لاعبي العين بفتح «صفحة جديدة»
الرياضة
جارديم يطالب لاعبي العين بفتح «صفحة جديدة»
اليوم 14:30
شرطة الشارقة: إصابة 6 مواطنين جراء تصادمٍ متتالٍ بين 4 مركبات
علوم الدار
شرطة الشارقة: إصابة 6 مواطنين جراء تصادم متتال بين 4 مركبات
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©