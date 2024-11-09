شرطة الشارقة: إصابة 6 مواطنين جراء تصادم متتال بين 4 مركبات

أصيب ستة مواطنين بإصابات متفرقة بين المتوسطة والبليغة في حادث مروري وقع ظهر الجمعة على امتداد شارع الإمارات، نتيجة تصادم متتالٍ بين أربع مركبات؛ وذلك بسبب الطيش والتهور، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق.

وتفصيلاً: تلقت غرفة العمليات في شرطة الشارقة ظهر الجمعة بلاغاً عن حادث تصادم بين أربع مركبات على شارع الإمارات، وتحديداً من جسر البديع باتجاه جسر رقم 7؛ مما أسفر عن وقوع إصابات بين السائقين والركاب، وعلى الفور توجهت الفرق الشرطية المختصة وفرق الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وتبين أن الإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة؛ ما استدعى تدخل جناح الجو التابع للإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، والذي قام بنقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المقدم عبد الله المنذري -رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة- أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة، وعدم الانتباه، والانشغال بغير الطريق، وأوضح أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة مسرعة بمسار مزدحم كانت المركبات تسير فيه ببطء نتيجة كثافة الحركة المرورية؛ مما أدى إلى وقوع الحادث، وأسفر ذلك عن اصطدام مركبات أخرى كانت تسير خلفها؛ ما تسبب في حادث تصادم متتالٍ، ووقوع الإصابات.

وأكد المقدم المنذري أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه والانشغال بغير الطريق هي من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع معظم الحوادث المرورية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بقوانين السير والانتباه أثناء القيادة، ولفت إلى أن التقيد بالقواعد المرورية يسهم بشكل كبير في تجنب الحوادث التي قد تترتب عليها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مضيفاً أن تعزيز ثقافة القيادة الآمنة يشكل ركناً أساساً في تعزيز أمن الطرق وضمان سلامة المجتمع.