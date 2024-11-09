طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، جين فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت مع جين فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الأسواق المالية، وفرص التعاون المشترك التي تسهم في دعم النمو المستدام وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للمؤسسات المالية العالمية».

ناقشت مع جين فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الأسواق المالية، وفرص التعاون المشترك التي تسهم في دعم النمو المستدام وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للمؤسسات المالية العالمية. pic.twitter.com/MbfAIhuhtN — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) November 9, 2024