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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية

طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية
9 نوفمبر 2024 16:23

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، جين فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت مع جين فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي العالمية الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الأسواق المالية، وفرص التعاون المشترك التي تسهم في دعم النمو المستدام وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للمؤسسات المالية العالمية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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