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سفير الدولة لدى الكويت: زيارة رئيس الدولة للكويت تاريخية وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين

سفير الدولة لدى الكويت: زيارة رئيس الدولة للكويت تاريخية وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين
9 نوفمبر 2024 17:24

أكد الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم غد الأحد، لدولة الكويت الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ستسهم في فتح آفاق جديدة ومتعددة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأوضح النيادي، في تصريحات بهذه المناسبة، أن الزيارة تأتي بعد مرور شهرين من انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وما صاحبها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة، أهمها تجنب الازدواج الضريبي والدفاع والبنية التحتية والأمن السيبراني والبيئة وتقنية المعلومات، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، من خلال وضع أطر عمل تسهم في الاستفادة من الفرص والإمكانات التي تمتلكها الدولتان، بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة على البلدين الشقيقين.
ونوه إلى أن الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة تأتي وسط حفاوة رسمية وشعبية بارزة تتجلى في التغطية الإعلامية المتواصلة في وسائل الإعلام الكويتية، مروراً بالاستعدادات التي تشمل تزيين الطرق والمباني الرسمية في الكويت، مؤكداً أن تلك المظاهر ليست غريبة على القيادة والشعب الكويتي الشقيق.

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  • الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت
    الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت

وأوضح سفير الدولة لدى دولة الكويت أن لدولة الكويت الشقيقة محبة ومكانة في قلب كل إماراتي، وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذه المحبة والمكانة بقوله: «حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا وفي قلوبنا وفي تاريخنا.. علاقتنا مع الكويت هي علاقة أخوة وعزوة وقرابة».
وأضاف النيادي أن هذه الزيارات المتبادلة في عام 2024 والتي استهلت بزيارة دولة مهمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دولة الإمارات ولقائه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ساهمت في دفع جهود التعاون والتنسيق إلى آفاق أوسع بين البلدين الشقيقين. 
وقال: إن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين الشقيقين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بما في ذلك زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بدولة الكويت، وتم خلالها استعراض مجمل العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 
ووصف النيادي العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت بأنها نموذج ثري للتعاون والتكاتف على الأصعدة كافة، وتستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
اليوم الوطني الكويتي
زيارة دولة
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