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حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين ثلاثة مساعدين لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي

حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين ثلاثة مساعدين لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي
9 نوفمبر 2024 18:23

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مساعدين لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
فقد أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (86) لسنة 2024 بتعيين السيّدة حمدة محمد جاسم بن كلبان، مُساعداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الحوْكمة.
وأصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (87) لسنة 2024 بتعيين السيّدة سميرة محمد عبد الرحمن محمد الرئيس، مُساعداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التنمية المُستدامة.
كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (88) لسنة 2024 بتعيين الدكتور هزاع خلفان مطر النعيمي، مُساعداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التميُّز والخدمات الحُكوميّة.
وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ النشر.

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المصدر: وام
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