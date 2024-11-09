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علوم الدار

«التغير المناخي» ترفع قدرات كوادر القطاع الزراعي

محمد الحمادي
10 نوفمبر 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، دورة تدريبية في مجال تقنيات الرش الجوي لمكافحة آفة الجراد الصحراوي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمركز الوطني للأرصاد، وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بهدف تنمية وتمكين قدرات الكوادر الوطنية، وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة منظومة المكافحة الجوية للجراد الصحراوي باحترافية، باستخدام آلات وأدوات الرش الحديثة.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز الجهود المشتركة في دعم قدرات الكوادر الفنية العاملة في القطاع الزراعي في الدولة، والذي يعكس الالتزام المشترك بتطبيق التقنيات والممارسات العالمية في مكافحة الجراد الصحراوي، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية القطاع الزراعي في الدولة.
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تبدأ الإمارات مرحلة جديدة في التنمية الزراعية ودعم المزارعين من خلال البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) للتوسع في أنشطة الزراعة وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية».
وأضاف: «سعداء بتنظيم الدورة التدريبية في مجال تقنيات الرش الجوي لمكافحة آفة الجراد الصحراوي لما تحمله من أهمية تعكس حرصنا على إكساب الكوادر الوطنية المهارات وأفضل الممارسات لمكافحة الجراد».
تضافر الجهود
أكد المهندس أحمد خالد عثمان، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية أن الجراد الصحراوي يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي، وأن مكافحته تتطلب تضافر الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة كافة. وأعرب سعادته عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في دعم هذه الجهود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في حماية الزراعة والاستثمار في المستقبل. وقال: إن مثل هذه الورش المتخصصة تساهم في رفع الجاهزية لمواجهة المخاطر الناجمة عن الآفات العابرة وتعزيز كفاءات الكوادر الفنية العاملة في القطاع الزراعي ونقل أحدث التقنيات والممارسات العالمية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحدي الجراد الصحراوي مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتنا الزراعية ويساعدنا في تحقيق أهدافنا في الأمن الغذائي. 
من جانبه، قال الدكتور مأمون العلوي الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى: «يعتبر الجراد الصحراوي أحد أكثر الآفات العابرة للحدود تدميراً في العالم، حيث يتمتع بقدرة على تدمير المحاصيل الزراعية والمراعي التي يجتاحها في غضون أيام. وفي السنوات الأخيرة، أصبح تفشي الجراد الصحراوي أكثر شدة».

التغير المناخي
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الجراد الصحراوي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
المركز الوطني للأرصاد
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