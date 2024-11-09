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بلدية أبوظبي تنفذ صيانة شاملة لشبكات تصريف مياه الأمطار

جانب من الأعمال (تصوير: مصطفى رضا)
10 نوفمبر 2024 01:07

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي، تستهدف المنطقة الممتدة على تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول مع شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأكدت البلدية، أنها تتبع المعايير الحديثة في شبكات تصريف مياه الأمطار، حيث تعتمد أعمال تصميم وتنفيذ أنظمة شبكات تصريف مياه الأمطار على المعايير الواردة في دليل تصميم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية المطبقة. ويأتي تنفيذ المشروع في ضوء استعدادات البلدية لاستقبال موسم الأمطار خلال أشهر الشتاء، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي وضواحيها.
ونظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه باستخدام نظام «SCADA»، حيث يتم تشغيل ومتابعة محطات صرف مياه الأمطار، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية، وحفاظاً على شبكات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، وتعزيز المظهر الحضاري العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تنفذ صيانة دورية ومستمرة لشبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للتخفيف من حالات الطوارئ خلال موسم الأمطار، ويتم تكثيف هذه الأعمال قبل حلول المواسم المطرية.
وتجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطولات المطرية، على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.
شبكات
تستكمل بلدية مدينة أبوظبي إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا تحتوي على شبكة أو فيها انقطاعات في الشبكة، كما يتم استكمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق الكبيرة التي لا تضم شبكات، من خلال تنفيذ مشاريع تتناسب مع مخرجات المخطط العام للبنية التحتية في مدينة أبوظبي.

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تصريف مياه الأمطار
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