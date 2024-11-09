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النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني توقعان مذكرة تفاهم

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
10 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي  (وام)

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وقعت النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القانوني والأمني، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والخبرات وحوكمة الإجراءات والعمليات في المجالات المتعلقة بأعمال الجهتين. ووقع مذكرة التفاهم، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، واللواء الركن حمدان أحمد حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني. وأكد المستشار الدكتور الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية والأمنية المختلفة في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تعزيز الشراكة، لمستوى الأهداف الاستراتيجية والأمنية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة. وأشار النائب العام إلى أن التعاون بين الجهات القضائية والأمنية في الدولة يأتي دائماً بثماره الطيبة، لاسيما فيما يخص تحقيق المنفعة المتبادلة التي تخدم جميع الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التطوير والتحديث والجودة، ويحقق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
بدوره أكد قائد الحرس الوطني، أن توقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة، يأتي تأكيداً على التزام الحرس الوطني بتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة، سعياً لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. وأوضح أن هذه المذكرة تشكل أساساً قوياً لتكامل الجهود الأمنية والقضائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

النيابة العامة
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الإمارات
القضاء
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