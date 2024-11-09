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علوم الدار

الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في محطة قطارات كويتا الباكستانية وتعزّي في الضحايا

شعار وزارة الخارجية
9 نوفمبر 2024 23:41

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في محطة قطارات كويتا، عاصمة إقليم بلوشيستان في جمهورية باكستان الإسلامية وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة عدد من الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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