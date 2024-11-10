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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

الأرصاد
10 نوفمبر 2024 08:24

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرارة
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
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الإمارات
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