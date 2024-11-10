رئيس الدولة يصل إلى الكويت وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة الكويت الشقيقة اليوم في زيارة دولة.

وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري.وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة، مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لدولتي الإمارات والكويت، كما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، فيما رافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها أجواء الكويت سرب من الطائرات العسكرية ترحيباً بزيارته.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، مع أخيه صاحب السمو أمير الكويت، خلال استراحة في مجلس كبار الزوار في المطار، الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع البلدين من أواصر أخوية راسخة.وتوجه موكب صاحب السمو رئيس الدولة، يرافقه صاحب السمو أمير الكويت، إلى قصر بيان حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة لدى وصول الموكب الذي رافقته طائرة تحمل علم دولة الإمارات، كما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية على امتداد الطريق إلى القصر بجانب مجموعة من الخيالة، فيما أدت فرق الفنون الشعبية الكويتية عروضها ولوحاتها التراثية الترحيبية.

وصافح سموه كبار مستقبليه من الشيوخ والمسؤولين، فيما صافح أمير الكويت الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة. ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة، وفد يضم كلاً من؛ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.وكان في الاستقبال كل من؛ معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي عبد الله علي اليحيا، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين، وجمال محمد الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة.