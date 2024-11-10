مهرجان "الياسات البحري" تراث يتجدد على شاطئ السلع

نجح مهرجانِ الياسات البَحري الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البَحرية على شَاطِئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، في تسليط الضوء على التراث الإماراتي. وشهد تنظيم عدد من الفَعاليات والأنشطة المتنوعة الرياضية والتراثية، والمسابقات اليومية.

مهرجان الياسات البحري نجح في ترسيخ مكانته كملتقى لعشاق الاصالة والتراث، خصصت له اللجنة المنظمة هذا العام، أكثر من ستة ملايين درهم لـ794 فائزاً في 44 مسابقة، تتنوع بين السباقات البحرية والمسابقات الرياضية والتراثية.

تضمن المهرجان، سوقاً شعبية تضم عدداً من محال المنتجات للأسر المنتجة، وأجنحة للجهات المشاركة والداعمة كما يقدّم عروضاً للفنون الشعبية والأزياء التقليدية، إلى جانب «قرية الطفل» ومسابقات للطبخ والحرف اليدوية التقليدية،علاوة على برنامج المسرح، الذي يقدم مسابقات وجوائز يومية للزوار، ما يجعل المهرجان وجهة غنية بالأنشطة الترفيهية والتعليمية.

المهرجان الذي أقيم على مدى ٥ أيام متتالية يهدف إلى تعزيز دور الرياضات البحرية الشراعية التراثية في المجتمع بصفتها جزءاً من تراث الإمارات الأصيل والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية؛ وتنظيم ممارسة جميع النشاطات المرتبطة بالرياضات البحرية التراثية والحديثة ودعمها وتوسيع انتشارها، وتسليط الضوء على التراث والسنع الإماراتي، ونقله للأجيال المتعاقبة،وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهةً بارزةً للثقافة والتراث والسياحة والرياضة بمختلف أنواعها.