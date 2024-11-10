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«الإمارات الصحية» تطلق دبلوم «إعداد القيادات التنفيذية»

«الإمارات الصحية» تطلق دبلوم «إعداد القيادات التنفيذية»
11 نوفمبر 2024 01:31

دبي (وام)

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، الدورة الأولى من «الدبلوم المهني في إعداد القيادات التنفيذية» لمجموعة من موظفيها، في خطوة تهدف إلى تنمية الكفاءات الوطنية والمهارات القيادية.
شهد إطلاق الدورة الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، والدكتورة أسماء نصيري، مديرة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيسة التنفيذية للابتكار ومديرة مركز التدريب والتطوير بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. ويتم تنفيذ الدبلوم المهني في إعداد القيادات التنفيذية تحت إشراف مركز التدريب والتطوير بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير بجامعة الشارقة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني أن إطلاق هذا الدبلوم يعكس التزام المؤسسة بتطوير كوادر وطنية تمتلك رؤية استراتيجية ومهارات رقمية متقدمة، مما يعزز قدرتها على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق تطلعات دولة الإمارات في التنمية المستدامة.
من جانبه، رحب الدكتور حميد مجول النعيمي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الدبلوم يستند إلى أفضل المعايير الأكاديمية لتصميم المحتوى التعليمي ويقدمه نخبة من الخبراء وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، منوها إلى أهمية التعاون في تعزيز دور القيادات الصحية لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الوطنية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
جامعة الشارقة
الشارقة
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