الإمارات تشارك في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في النسخة الخامسة عشرة من «معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024»، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 2024، في مركز تشوهاي الدولي للمعارض الجوية بمقاطعة غوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية. وينظم المجلس الجناح الوطني لدولة الإمارات، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمع نخبة من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وتجسد مشاركة الجناح الوطني للدولة في هذا الحدث نهج الإمارات في توسيع حضورها على الساحة الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية، وبشكل خاص في مجالي الطيران والفضاء. وخلال المعرض، تستعرض مجموعة إيدج للصناعات الدفاعية وشركة كاليدس للطيران، عدداً من المنتجات والحلول المتقدمة، مما يعكس القدرات الوطنية وما حققته دولة الإمارات من ريادة في تطوير حلول الدفاع والتقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

وقال معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «تأتي المشاركة في معرض الصين الدولي للطيران في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ يعمل المجلس، بالتعاون مع وزارة الدفاع، على دعم الشركات الوطنية لعرض قدراتها المتطورة ومنتجاتها المبتكرة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين القطاع الصناعي الدفاعي والأمني الوطني».

وأضاف: «إن العلاقات الإماراتية الصينية تمتاز بعمقها التاريخي وشراكاتها الممتدة، بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات».

منافسة

قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تعكس مشاركتنا في معرض الصين الدولي للطيران قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال الابتكار في التقنيات المتقدمة، حيث نهدف إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول المطورة محلياً، التي تمثل ثمرة الجهود والإبداع الذي يقوده أبناء الوطن».