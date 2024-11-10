الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء

«إيدج» تعرض عدداً من المنتجات والحلول المتقدمة (من المصدر)
11 نوفمبر 2024 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
مكتوم بن محمد يعتمد «المسارات الوظيفية للقضاة»

يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في النسخة الخامسة عشرة من «معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024»، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 2024، في مركز تشوهاي الدولي للمعارض الجوية بمقاطعة غوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية. وينظم المجلس الجناح الوطني لدولة الإمارات، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمع نخبة من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.
وتجسد مشاركة الجناح الوطني للدولة في هذا الحدث نهج الإمارات في توسيع حضورها على الساحة الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية، وبشكل خاص في مجالي الطيران والفضاء.  وخلال المعرض، تستعرض مجموعة إيدج للصناعات الدفاعية وشركة كاليدس للطيران، عدداً من المنتجات والحلول المتقدمة، مما يعكس القدرات الوطنية وما حققته دولة الإمارات من ريادة في تطوير حلول الدفاع والتقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
وقال معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «تأتي المشاركة في معرض الصين الدولي للطيران في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ يعمل المجلس، بالتعاون مع وزارة الدفاع، على دعم الشركات الوطنية لعرض قدراتها المتطورة ومنتجاتها المبتكرة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين القطاع الصناعي الدفاعي والأمني الوطني».
وأضاف: «إن العلاقات الإماراتية الصينية تمتاز بعمقها التاريخي وشراكاتها الممتدة، بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات».
منافسة
قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تعكس مشاركتنا في معرض الصين الدولي للطيران قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال الابتكار في التقنيات المتقدمة، حيث نهدف إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول المطورة محلياً، التي تمثل ثمرة الجهود والإبداع الذي يقوده أبناء الوطن». 

الإمارات
الصين
الطيران
الفضاء
مجلس الشركات الدفاعية
وزارة الدفاع
الصناعات الدفاعية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
11 نوفمبر 2024
من أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة (من المصدر)
الأخبار العالمية
القمة «العربية - الإسلامية».. رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين
11 نوفمبر 2024
ترامب يعتلي مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش بعد النتائج المبكرة للانتخابات (رويترز)
الأخبار العالمية
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي
11 نوفمبر 2024
«الأونروا» تدعو لإنقاذ شمال غزة من «مجاعة وشيكة»
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لإنقاذ شمال غزة من «مجاعة وشيكة»
11 نوفمبر 2024
منزل مدمر جراء غارة إسرائيلية على قرية «عين بعال» في قضاء صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن عزمه إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب
11 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©