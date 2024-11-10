افتتاح المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية في عمّان

عمّان (الاتحاد)

انطلق اليوم في عمّان المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد معالي المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة الأردني، في كلمة الافتتاح، أن هذا المهرجان جاء ليؤكد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووجه معاليه الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المستمر للمهرجان، حيث جرى تنفيذ المهرجان بناء على بروتوكول التعاون الموقع في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر فبراير الماضي بين وزارة الزراعة الأردنية والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

حضر افتتاح المهرجان حمد عبد الله المطروشي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من أصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات الأردنية.

وأضاف الحنيفات أن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع ما يقارب نصف مليار دولار أميركي ويساهم في تشغيل حوالي 10 آلاف فرصة عمل منها حوالي 40% من النساء.

من جانبه، أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن المهرجان الدولي للتمور الأردنية ثمرة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، ويجسد الإرادة المشتركة لدعم القطاع الزراعي وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم العربي.