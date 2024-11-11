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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي أنغولا وبولندا بذكرى استقلال بلديهما

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي أنغولا وبولندا بذكرى استقلال بلديهما
11 نوفمبر 2024 10:42

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، وفخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. 

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي دونالد توسك، رئيس وزراء جمهورية بولندا.

المصدر: وام
أنغولا
رئيس الدولة
الإمارات
بولندا
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