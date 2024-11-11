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مباشر.. تغطية أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المقامة في الرياض

مباشر.. تغطية أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المقامة في الرياض
11 نوفمبر 2024 10:58

تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين، القمة العربية - الإسلامية غير العادية بمشاركة ممثلي الدول العربية والإسلامية.

 وتأتي القمة امتداداً للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، استشعاراً من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبِّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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