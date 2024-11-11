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شرطة أبوظبي تفوز بالجائزتين الماسية والذهبية ضمن جوائز «هارفارد العالمية للأعمال»

شرطة أبوظبي تفوز بالجائزتين الماسية والذهبية ضمن جوائز «هارفارد العالمية للأعمال»
11 نوفمبر 2024 13:03

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالجائزتين الماسية والذهبية، ضمن جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2024، في حفل تكريمي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لتميزها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وحصل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على جائزة الماسية بمجلس هارفارد للأعمال، كأفضل مدير تنفيذي، وحصلت المقدم خبير الدكتورة وفاء علي الطياري، من إدارة الأدلة الجنائية، على الجائزة الذهبية في مجال المرأة القيادية. 

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 وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن هذا الإنجاز يُعدّ تتويجاً لمسيرة عطاء وريادة وتميز، ويعكس استثمارها في التحسين والتطوير المستمر وتبني الممارسات العالمية الرائدة، ويأتي احتفاءً بنموذجها الأمني الريادي ومسيرتها الحافلة في تحسين وتطوير الأداء في مجال التعليم والتدريب المتقدم، مشيدة برعاية ودعم القيادة الرشيدة للكوادر الوطنية لتحقيق التميز الدولي في مختلف المجالات.
 
وتعد جوائز مجلس هارفارد للأعمال الدولية واحدة من الجوائز الدولية المرموقة، التي تم تطويرها على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وتعتبر معياراً عالمياً يكرم التميز والتحسينات المتواصلة في قطاع الأعمال، وتوفر منصة للمؤسسات من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربها الناجحة في مجالات التميز المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتقديم خدمات أو منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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