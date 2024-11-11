منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية

شارك سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "نشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بدعم جهود السلام والتعايش، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".