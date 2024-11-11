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علوم الدار

منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية

منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية
11 نوفمبر 2024 13:54

 شارك سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "نشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بدعم جهود السلام والتعايش، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الإمارات
السعودية
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